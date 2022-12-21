Ordu'da ev yangını: 2 yaralı

Ordu'da bir evde soba yakıldığı esnada çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 1 kişi ise dumandan etkilendi.

Olay, Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'ne meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üç katlı binanın giriş katında yalnız yaşayan Zehra Şahin (68), evinde soba yakmak isterken bir anda alevler yükseldi. Kısa sürede evden alevler yükselirken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler olaya müdahale ederken, yangında Zehra Şahin yaralandı. Bu esnada evde bulunan bir akrabaları Ebru Çakır (36) dumanlardan etkilendi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evin mutfak kısmında ise hasar oluştu.

Yangının, soba yakmak için kullanılan yanıcı maddenin alev alması sonucu çıktığı düşünülürken, polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.