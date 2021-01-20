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Ordu'da ev yangını

Ordu’nun Kumru ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ordu'nun Kumru ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Olay, ilçeye bağlı Karacalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuh Tortop isimli şahsın kaldığı evde bulunan sobadan sıçrayan kıvılcım, etraftaki eşyaların tutuşmasına neden oldu. Evden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri intikal etti. İtfaiye ekipleri, evde kimsenin bulunmadığını tespit edince, balkon kapısından içeri girerek yangını söndürdü. Can kaybı ve yaralanmanın meydana gelmediği yangın sonucu evde maddi hasar oluştu.


Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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