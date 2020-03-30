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Ordu'da ‘Evde kal, evde hayat var'

Ordu’da Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Valilik iş birliğinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı muhtelif yerler ve toplu taşıma araçlarına, ‘Evde Kal’ yazıları yerleştirdi.

Ordu'da Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Valilik iş birliğinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı muhtelif yerler ve toplu taşıma araçlarına, ‘Evde Kal' yazıları yerleştirdi.


Vatandaşların ortak kullanım alanlarında bir dizi önlem alan Ordu Büyükşehir Belediyesi, havaalanı, hastaneler, sahil ve gezinti alanları, piknik ve mesire alanları, köprüler, cadde ve sokaklar, parklar ve cami çevreleri ile toplu taşıma araçlarına ‘Evde kal, evde hayat var. 1 metreden fazla yaklaşma' yazılı tabela ve pankartlar yerleştirdi.


Mümkün olduğunca evlerimizde kaldığımızda salgının büyük ölçüde önleneceği bilindiğinden yapılan çalışmalarda, evde kalmanın gerekliliğine ve sosyal mesafeyi korumaya dikkat çekiliyor.

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