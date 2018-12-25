Ordu'da "F klavye" kursu açıldı

Ordu'da kamu kurumlarına ve vatandaşlara yönelik "F klavye" kursu açıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) bünyesinde açılan “F Klavye Kursu” yoğun ilgi görüyor. Altınordu, Ünye ve Fatsa şubelerinde 4 farklı branş içerisinde olmak üzere toplam 11 grupta 230 kursiyere F klavye kullanımına yönelik kurslar açan ORMEK, vatandaşların iş hayatlarında bir adım önde olmasını sağlıyor. Verilen eğitimler sonucunda kursiyerler on parmak ile resmi yazı ve dilekçeleri hızlı ve yanlışsız yazma becerisine sahip olurken, hızlı klavye kullanım şartı arayan kamu kurumları için vatandaşları nitelikli hale getiriyor.

Uzun zamandır F klavye kursunun açılmasını beklediklerini ifade eden kursiyerler, “F klavye kullanımı önceden bir ayrıcalıktı, şimdi ise bir zorunluluk haline dönüşüyor. Hızlı F klavye kullanmak devlet memurluğu ve diğer firmalarda önde olmamızı sağlıyor. Adli kâtiplik sınavlarında da klavye kullanım sınavı ile işe alım yapıldığından bu kursu uzun zamandır bekliyorduk. Kurs sayesinde hızlı yazı yazmayı geliştirdik. Parmaklarımızı nasıl kullanacağımızı öğrendik. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştular.

Daktilo kullanımının yoğun olduğu yıllarda bir ayrıcalık ve zorunluluk olan F klavyenin en önemli özelliği Türkçeye uygun olarak hazırlanmış olması ve Türkçede en çok kullanılan harflerin klavyenin ortasına (en güçlü parmakların bastığı alanlara) dizilmiş, daha az sıklıkla kullanılan harflerin ise kullanım oranlarına göre kenarlara doğru yayılmış olması gösteriliyor