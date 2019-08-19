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Ordu'da film gibi köpek ve inek kurtarma operasyonları

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından mahsur kalan hayvanlar uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.



Yaralı köpeğe yardım


Fatsa ilçesi Yarlı Mahallesi Çalışlar mevkisi Samsun-Ordu kara yolu bölgesinde uçurumdan yuvarlanan köpek, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı köpek ilk müdahalesinin yapılması için Büyükşehir Belediyesi veterinerlerine teslim edildi. Yaralı köpeğin tedavisinin devamı için ekipler, Ordu Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağına götürdü.



İnek kurtarılarak sahibine teslim edildi


Ünye ilçesi Yüceler Mahallesi'nde rögar çukuruna ayağı sıkışan inek, Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İhbarlar sonucu harekete gecen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda ineği rögar çukurundan çıkardı. Büyükşehir Belediyesi veteriner ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan inek sahibine teslim edildi.

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