Ordu'da fındık bahçelerini ceviz büyüklüğünde dolu vurdu

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde 15 dakika etkili olan dolu yağışı fındık bahçelerini vurdu.

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ordu bölgesi başta olmak üzere Ünye, İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi. Öğlen saatlerinden sonra yüksek kesimlerde etkisini gösteren sağanak yağışın ardından, akşam saatlerinde dolu yağdı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu Çaybaşı'nın İlküvez Mahallesi'nde fındık ve meyve ağaçları ile tarım alanlarına zarar verdi. Dolunun vurduğu fındık çotanakları yere dökülürken, yöre halkı, fındık bahçelerinde büyük zarar olduğunu söyledi.

Dolu yağışı nedeniyle Çaybaşı'nda bazı alanlarda fındığın zarar gördüğünü söyleyen mahalle sakinlerinden Cezmi Yavuz, “Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Mahsuller ve fındık bahçeleri zarar gördü. Allah yardım etsin” dedi.

Yağışların akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak şeklinde devam edeceği öğrenildi.