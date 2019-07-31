Ordu'da fındık hasadı 6 Ağustos'ta törenle başlayacak

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 6 Ağustos'taki fındık hasadını üreticilerle birlikte başlatmak ve fındık alım fiyatındaki memnuniyeti belirtmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi Ordu'ya davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta açıklanan ve Türkiye'de yaklaşık 440 bin fındık üreticisinin memnuniyetle karşıladığı fındık alım fiyatının yankıları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fındık alım fiyatının yanısıra Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) Kurban Bayramının hemen ardından alımlara başlaması talimatını vermesi üreticinin sevincini ikiye katladı. Hem fiyat hem de TMO'nun alımlara erken başlayacak olması sebebiyle fındık üreticileri 6 Ağustos Salı günü başlayacak fındık hasadı için bahçelere rahat girecek.

Fındık alım fiyatının üreticinin beklediği şekilde belirlenmesi ve TMO'nun piyasaya erken girmesini sağlayacak kararın alınmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 6 Ağustos Salı günü başlayacak fındık hasadı için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi Ordu'ya davet etti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “6 Ağustos Salı günü fındık hasadını resmen törenle başlatacağız. Hasat törenine Tarım ve Orman Bakanı, değerli çalışma arkadaşım Bekir Pakdemirli'yi de davet ettik. Onun katılımıyla fındık hasadımızı türküler söyleyerek, sevincimizi dile getirerek ve bazı sürprizlerle başlatacağız. Bu vesile ile fındık üreticilerimizin sorun ve beklentilerine olumlu yaklaşan, talep ve isteklerini kırmayan sayın Cumhurbaşkanımıza hemşerilerimiz ve fındık üreticileri adına derin şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.