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Ordu'da fındık hırsızları cezaevinde

Ordu’nun Kumru ilçesinde ağustos ve eylül aylarında meydana gelen fındık hırsızlığının failleri yakalandı.

Ordu'nun Kumru ilçesinde ağustos ve eylül aylarında meydana gelen fındık hırsızlığının failleri yakalandı. Yakalanan 5 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kumru ilçesinde ağustos ve eylül aylarında meydana gelen fındık hırsızlığı olayları ile ilgili olarak Ordu İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi, İstihbarat Timi, Fatsa ve Korgan İlçe Jandarma Komutanlıkları ekipleri ile birlikte yapılan çalışmalar neticesinde olaylara karışan 5 kişi belirlendi. Bu kişilerin çaldıkları fındıkları Fatsa ve Kumru ilçelerinde bulunan fındık tüccarlarına sattıkları tespit edildi. Adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda yapılan operasyon sonucunda şüpheli şahıslar yakalanarak mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme faillerden 3'ünün tutuklanmasına karar verirken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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