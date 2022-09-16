Ordu'da fındık için lisanslı depo kuruluyor

Serbest piyasada tekel oluşturmak ve fındık fiyatlarına müdahale etmek isteyen bir İtalyan firmasına karşı Rekabet Kurumu'nu harekete geçirerek hukuki süreç başlatılmasını sağlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, bu kez üreticinin en büyük sıkıntılarından biri olan lisanslı depo konusunda çalışma başlattıklarını açıkladı.

Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın 2. Oturumunda açıklama yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, fındığını patoza verdikten sonra piyasaya ‘emaneten' indirmek zorunda kalan üreticinin bu sorununu çözmek için Ordu'da lisanslı depo için çalışma başlattıklarını söyledi. Başkan Güler aynı zamanda fındıktaki bütün paydaşları bir araya getirecek kümeleşme metodunun da kentte uygulamaya koyulacağını söyledi.

“2. OSB'de lisanslı depo için yer ayırdık”

Fındığın ürün kalitesinin bozulmadan uygun koşullarda saklanması için Ordu'da lisanslı depoculuğa ağırlık vereceklerini ifade eden Başkan Güler, “Ordu'muza böyle bir deponun yapılmasını arzu ediyoruz. Bizim satın aldığımız organize sanayi arsası var. Yaptığımız incelemelerle oradaki 20 dönümlük bir alanı buna ayırmak istiyoruz” dedi.

Başkan Güler konuşmasında şunları kaydetti:

“Serbest piyasa, Avrupa Birliği normları, dünya ticaret örgütü gibi kurumların kurallarını göz önüne aldığımızda güçlü bir piyasada güçlü altyapıyı oluşturmamız lazım. Bunun için de en azından ilk olarak lisanslı depoculuğa ağırlık vermemiz lazım. Lisanslı depoculukta bizim bölgemizde niyet edilmiş ama kurulmamış. Ünye'de var Giresun'da var ama tam anlamıyla hem ısıyı hem ışığı hem de nemi kontrol edecek bir yer yok. Biz de Ordu'muza böyle bir deponun yapılmasını arzu ediyoruz. Bizim satın aldığımız sanayi arsası var. Yaptığımız incelemelere göre orada 20 dönümlük bir alanı buna ayırmak istiyoruz. Eğer bunu yaparsak burada 3 yıl kadar ürünü kalitesi bozulmadan tutabiliriz. Böylece piyasadaki fiyat dalgalanmalarında tedbiri almış oluruz.”