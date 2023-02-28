Ordu'da fındık tüccarlarının kavgası kanlı bitti: Baba-oğul yaralı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde fındık tüccarları arasında çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu yaralandı.

Altınordu'da fındıkçılık yapan Evren Enginyurt(40), Gölköy'de fındıkçılık yapan Yusuf Ziya E.(49) ile Organize Sanayi Bölgesi'nde(OSB) bir fındık fabrikasının bahçesine tartıştı. Alacak-verecek meselesinden dolayı çıktığı belirlenen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yusuf Ziya E. üzerinde taşıdığı ruhsatlı tabancasıyla baba-oğula birer el ateş etti. Mermilerden biri Sait Enginyurt'un(68) baldırına, diğeri de Evren Enginyurt'un sırtına isabet etti.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Evren Enginyurt'un durumunun ağır olduğu, babası Sait Enginyurt'un ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Zanlı Yusuf Ziya E. ise olaydan sonra Ordu Emniyet Müdürlüğüne giderek silahı ile birlikte teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.