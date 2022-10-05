Ordu'da fındık ve telefon kablosu hırsızları yakalandı

Ordu'da fındık ve telefon kablolarını çalan şüpheliler, jandarma ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu yakalandı. Yakalanan şüphelilerden birisi tutuklandı, 6'sı adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında Altınordu ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde fındık hırsızlığı olayı meydana geldi. Olayın aydınlatılmasına yönelik, Ordu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri ve Asayiş Timleri tarafından yapılan araştırmada, 5 şüpheli şahıs Altınordu ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde hırsızlık yaptıkları esnada kullandıkları araç ile birlikte suçüstü yakalandı.

Yakalanan şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, 8 gram kubar esrar ve bin 165 gram telefon kablosu ele geçirildi. Şahısların, farklı bir tarihte yaşanan faili meçhul fındık hırsızlığı olayının şüphelileri ile işbirliği içerisinde oldukları tespit edildi. Bunun üzerine yapılan çalışmalarda 2 şüpheli şahıs daha yakalandı. Bir minibüs ile çalınan 287 kilogram fındık ele geçirildi. Ele geçirilen fındık ve bakır telefon kabloları sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan şahıslar, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 1'i tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.