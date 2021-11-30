Ordu'da fırtına ağaçları devirdi

Şiddeti artan fırtına nedeniyle Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi sahil mevkiinde bulunan 2 ağaç devrildi. Ordu'nun Altınordu ilçesi sahil mevkisinde 2 ağaç devrildi, 1 ağaç ise kökünden koparak düşme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Ağaçlar bisiklet ve yaya yolu üzerine düştü, olayda yaralanan olmadı.

Devrilen ağaçların bulunduğu bölgede trafik akışı trafik polisi ekiplerince sağlandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri de devrilen ağaçları olay yerinden kaldırarak temizlik işi yürüttüler.

Öte yandan Altınordu ilçesinin bazı mahallelerinde elektrik kesintileri meydana geldi.