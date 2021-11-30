Ordu'da fırtına

Ordu'nun Fatsa ilçesinde etkili olan fırtına maddi zararla atlatıldı.

İlçede yaklaşık 10 dakika süren sağanak yağış ve şiddetli rüzgar, çatıların uçmasına ve araçların üzerine beton parçalarının düşmesine neden oldu. Fatih Mahallesi'nde bir aracın üzerinde tuğla parçaları düşerken olayda maddi hasar meydana geldi.

İlçede elektrik kesintileri yaşanırken, görevliler fırtınanın oluşturduğu hasarı gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.