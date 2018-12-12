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Ordu'da fırtına yerini kar yağışına bıraktı

Ordu’da dün etkili olan şiddetli rüzgar gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Ordu'da dün etkili olan şiddetli rüzgar gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.


Kar yağışının etkili olduğu ilçelerden, Kabadüz ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.


Ulaşımda her hangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı ilçede kar yağışı etkisini yitirmeden devam ediyor.



Belediye sokak hayvanlarına sahip çıktı


Kabadüz Belediyesi tarafından yaylada ve mahallelerdeki sokak hayvanları kış şartlarından en az etkilenmeleri için hayvanlara yem ve ekmek veriliyor. Zabıta Amirliği tarafından kuşlara yem verilirken, sokak köpeklerine ise ekmek veriliyor.

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