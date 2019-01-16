Ordu'da fırtına yıktı geçti

Ordu'da etkili olan rüzgar evlerin çatısını uçurdu, ağaçları kökünden söktü, elektrik hatlarına da zarar verdi.

Kabadüz ilçesinde gece boyu etkili olan şiddetli rüzgar, evlerin çatısını zarar verirken ağaçları da devirdi. İlçenin Yeşilada Mahallesi'nde tek başına yaşayan Rabia Çeküç'ün (85) evinin çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Yaşlı kadının yardımına koşan komşular evin üzerini kardan korumak için çadırla kapattı.

Yeşilada Mahalle Muhtarı Beşir Arslan, gece saatlerinde esen şiddetli rüzgarla ağaçların devrildiğini söyledi. Mahallesinde bazı evlerin çatılarının zarar gördüğünü dile getiren Arslan, "Etkili olan fırtına nedeniyle mahallemde ağaçlar yerinden söküldü, elektrik kesintileri yaşandı. Teyzemizin evinin çatısı da rüzgarla uçtu. Komşularla birlikte evini kardan korumak için çatısına geçici olarak çadırla kapattık” dedi.