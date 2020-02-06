Ordu'da fırtınanın bilançosu belli oldu

Yapılan açıklamada, hızı bazı kesimlerde saatte 112 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeniyle çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ve elektrik trafolarının arızalandığı belirtildi. Açıklamada, kuvvetli fırtına nedeniyle 51 konut, 32 okul ve 9 kamu binasının çatı ve dış mantolamaları hasar gördüğüne dikkat çekilerek, “688 trafoda enerji sağlanamamaktadır. 130 adet elektrik iletim direği yıkılmıştır. 301 mahallede kısmi enerji kesintisi mevcuttur. Meydana gelen elektrik arızalarına 67 farklı ekip tarafından müdahale edilmektedir. Yaşanan kuvvetli fırtınadan dolayı bugün 12 ilçemizde 1 gün eğitim-öğretime ara verilmiştir” denildi.

Yapılan açıklamada ayrıca, resmi bina ve konutlarda meydana gelen hasarları tespit etmek üzere, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından oluşturulan teknik ekiplerle birlikte yarın itibariyle çalışmalara başlanacağı belirtildi.