Ordu'da fiyatlara sıkı denetim başlıyor

Vali Sonel, “Vatandaşlarımızın ekonomik yönden mağdur edilmesine fırsat vermeyeceğiz” dedi.

Valilik Toplantı Salonunda korona virüs tedbirlerine yönelik yapılan haftalık toplantıda açıklamalarda bulunan Vali Tuncay Sonel, salgının yeniden bir artış trendine girmemesi için herkese görev ve sorumluluk düştüğünü söyledi.

“Aile içi bulaşın önüne geçmeliyiz”

Ordu'daki hastanelerin yoğun bakım servislerinde tedavi gören vaka sayısında azalma olmasının sevindirici olduğunu dile getiren Vali Sonel, “Aile içi bulaşın önüne mutlaka geçmeliyiz. Bunun için de ev ziyaretlerinden uzak durmalıyız. Uzaktan eğitim de olsa okulların tatil olmasıyla birlikte vatandaşlarımız mobilize olmuş durumdalar. Toplumsal hareketliliği azaltmalıyız. Denetimlerimizi daha da sıklaştıracağız. Salgının yeniden artış trendine girmesine engel olmalıyız. Bu konuda herkese görev ve sorumluluk düşüyor” diye konuştu.

“Herkesin aşısını olmasını istiyoruz”

Korona virüs salgını ile mücadelede en önemli enstrümanın aşı olduğuna dikkat çeken Vali Sonel, “Bu salgınla mücadelede aşı çok önem arz ediyor. Onun için belirlenen aşı takvimine göre sırası gelen herkesin aşısını olmasını istiyoruz. Vatandaşlarımız, belirlenen aşılama takvimine göre kendilerine sıra geldiğinde “Alo 182” veya www.mhrs.gov.tr internet adresinden randevu almak suretiyle aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Vatandaşlarımız, aile sağlığı merkezlerine ve hastanelere giderek, aşılarını mutlaka yaptırsınlar” şeklinde konuştu.

“Hem korona virüs hem de fiyat denetimleri yapacağız”

Ordu ili genelinde Kovid-19 denetimleri ile birlikte gıda ürünlerindeki fahiş fiyat uygulamalarına yönelik de denetleme yapılacağını belirten Vali Sonel, “Tüm ilçelerimizde hem korona virüs tedbirlerine yönelik denetimlerimizi yapacağız, hem de son günlerde sebepsiz artış gösteren gıda ürünlerine yönelik fiyat denetimlerimizi yapacağız. Bir yandan vatandaşlarımızın sağlığını korurken, diğer yandan da gıda ürünlerindeki suni fiyat artışını denetlemek suretiyle vatandaşlarımızın ekonomik yönden mağdur edilmesine fırsat vermeyeceğiz” dedi.

İlçe Kaymakamlarının video konferans yoluyla katıldığı kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısına, Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu ve İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri katıldı.