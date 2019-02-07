İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ordu'da freni patlayan dolmuş duvara çarptı: 8 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde freni patlayan dolmuşun duvara çarpması sonucu içinde bulunan çoğu öğrenci 8 kişi yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde freni patlayan dolmuşun duvara çarpması sonucu içinde bulunan çoğu öğrenci 8 kişi yaralandı.


Kaza, Evkaf Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan Gül'ün kullandığı 52 D 7166 plakalı dolmuş yolda seyir halindeyken frenin patlaması sonucu yolun kenarında bulunan evin duvarına çarptı. Kaza sonucu dolmuşta bulanan Berat Yaman, Emre Efe, Resul Karaman, Ümran Demir, Onur Özin, Zeliha Aksoy, Kenan Gül ile Hakan Tunahan Hoşgönül yaralandı. Kaza sonrası adeta can pazarı yaşanırken yaralılardan çoğunun öğrenci olduğu öğrenildi.


Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri yaralıları Fatsa Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza sonrası öğrencilerin aileleri de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, çevreden kazayı gören vatandaşlar ise dolmuş minibüsünün frenin patladığını ve şoförün büyük bir faciayı önlediğini söyledi.


Olay yerine gelen Sanayi Dolmuş Hatları Başkanı Necati Efe, “Muhtemel bir facia önlendi. Yaralılara geçmiş olsun ve acil şifalar diliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.