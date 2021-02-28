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Ordu'da fuhuş operasyonu: 12 gözaltı

Ordu’da düzenlenen fuhuş operasyonunda 3’ü kadın toplam 12 kişi gözaltına alındı.

Ordu'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 3'ü kadın toplam 12 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından pandemi kurallarını hiçe sayarak fuhuş yapanlar teknik takibe alındı. Yapılan teknik takibin ardından ekipler, titizlikle düzenlediği operasyonda biri yabancı uyruklu 3 kadın ile 9 şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, güvenlik önlemleri eşliğinde Fatsa Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki sorguları sürüyor.

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