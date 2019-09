Ordu'da Gaziler Günü törenle kutlandı

Ordu'da, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle çeşitli programlar düzenlendi.

Ordu Valiliği tarafından hazırlanan kutlama programı çerçevesinde ilk tören, Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda yapıldı. Törende, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Abdullah Eraslan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Hasan Kaplan, Polis Şehitleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Şenel Şahin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk koyuldu. Ardından ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden şehit ve gazilerin anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştiren Vali Seddar Yavuz, 19 Eylül tarihinin ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin yıl dönümü olduğunu belirtti. Türk milletinin, bu topraklarda hayat bulduğunu, can verdiğini ve en önemlisi de hakkı ve hukuku haykırdığını ifade eden Vali Yavuz, “Şehit olmak yolunda kutlu bir yolculuğa çıkan ama nasibi gazilik olan ve vücutlarındaki yaraları bir şeref abidesi olarak taşıyan siz değerli kahramanlarımız, sizler ne kadar övünseniz, aileniz, çevreniz sizinle ne kadar onur duysa azdır. Bizler de sizlerle onur duyuyoruz, şeref duyuyoruz. Sağ olun, var olun. İnanıyorum ki, bu devlet sizlere değer verdikçe, birlik, beraberlik ve kardeşliği muhafaza ettikçe ve bin yıllık yolculuğumuzu unutmadan dün ve bugünü birleştirerek, dünden ilham alarak yarına da yolculuğa çıkarak, bugünleri daha iyi bir noktaya taşıyacaktır. Bu duygular içerisinde gaziler gününüzü kutluyorum. Kahraman gazilerimizin devlet olarak her zaman yanında olduğumuzu, onları desteklediğimizi ve gönül bağımızın her daim yanında olacağını bir kez daha buradan dile getirmek istiyorum” dedi.

Konuşma gerçekleştiren Kıbrıs Gazisi Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Ali Gümüşkaya ise 19 Eylül Gaziler Günü'nün, vatanın bağımsızlığı ve bekası uğrunda muharebe meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan, fedakar ve kahraman gazilerin şeref ve kahramanlık günü olduğuna dikkat çekti.

19 Eylül Gaziler Günü programı, Atatürk Anıtı'nda düzenlenen programın ardından Vali Seddar Yavuz tarafından gaziler ve şehit aileleri onuruna yemek programı, il protokolü tarafından şehit ve gazi ailelerini temsil eden derneklerin ziyareti ile devam etti.