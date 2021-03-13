Ordu'da geçen yıl 1,6 milyon fidan üretildi

Ordu'da bulunan iki fidanlıkta 2020 yılında 1 milyon 600 bini aşkın fidan üretimi yapıldı.

Yüzölçümünün yüzde 35'i ormanlık alan vasfına sahip olmasına rağmen bu orman varlığının yüzde 84'ünün normal, yüzde 16'sının bozuk ormandan oluştuğu Ordu'da mevcut orman varlığının korunması ve yeni alanların ormanlık vasfı kazanması için yoğun çaba gösteriliyor.

Bu amaçla ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2003-2020 yılları arasında yaklaşık 600 bin dekar arazide yaklaşık 24 milyon adet fidan dikimi gerçekleştirilen Ordu'da 2019 yılında 1 milyon 676 bin, 2020 yılında ise 1 milyon 618 bin adet fidan üretimi gerçekleştirildi.

2020 yılında üretilen fidanların 130 bini Altınordu ilçesinde, 1 milyon 488 bini Perşembe ilçesi Kurşunçal fidanlık merkezinde üretildi.