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Ordu'da geçen yıl 3 ton su ürününe el konuldu

Ordu’da 2018 yılında yapılan su ürünleri denetimlerinde yasa ve yönetmeliklere aykırı avlanan 3 ton su ürününe el konuldu.

Ordu'da 2018 yılında yapılan su ürünleri denetimlerinde yasa ve yönetmeliklere aykırı avlanan 3 ton su ürününe el konuldu.


Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri denetim ekipleri, tarafından 2018 yılında bin 61 adet denetim gerçekleştirildi. Bu denetimlerde yasalara aykırı bulunan durumlar neticesinde 3 bin kg su ürününe, 61 adet av aracına, 6 bin metre uzatma ağına el konularak 95 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı.


Yetkililer, su ürünleri denetiminde öncelikli amacın su ürünleri kaynaklarını korumak ve gelecek nesillerin su ürünlerinden mahrum kalmasını engellemek olduğuna dikkat çekerek, bu amaç doğrultusunda aynı titizlik ve özveriyle 2019 yılında da denetimlerin devam edeceğini kaydettiler.

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