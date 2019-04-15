Ordu'da ‘Genç Tiyatro Festivali'

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ‘Genç Tiyatro Günleri Festivali' başladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu (OBBKT) sahnesinde 19 Nisan'a kadar sürecek olan festival “Çizmeli Kedi” adlı çocuk oyunu ile kapılarını sanatseverlere açtı. Kumru Halk Eğitim Merkezi ve Şehit Sabri Eryeler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından sahnelenen “Hayvan Çiftliği” oyunuyla Özel Ordu Bahçeşehir Fen Lisesi'nce sergilenen “Komşu Köyün Delisi” adlı oyun festival izleyicilerden tam not aldı.

Ordulu tiyatro sanatçıları Ahmet Yenilmez ile Hakan Bilgin'in katılacağı söyleşilerin yanı sıra atölye çalışmalarının da yer alacağı festival, Ordu'da tiyatroyla ilgili farkındalık oluşturulurken aynı zamanda sanat yaşamına yeni tiyatrocuların katılmasına da katkı sağlanmış olacak.