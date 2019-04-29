Ordu'da ‘Gezici Kayıt Terminali' hizmete girdi

Ordu'da nüfus müdürlüklerine gelemeyecek durumda olanlar ve bu durumlarını sağlık raporu ile belgelendiren kişilerin kimlik kartı başvurularını ile alınmasına imkan sağlayan Gezici Kayıt Terminali, Altınordu İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde hizmete başladı.

Altınordu'da yapılan ilk Gezici Kayıt Terminali kimlik başvurusu için Kaymakam Niyazi Erten, İl Nüfus Müdürü Cevat Şahin, İlçe Nüfus Müdürü Emine Kurucu ve Yeni Mahalle Muhtarı Elvan Bektaş ile birlikte engelli vatandaş Hacı Aksu'nun hanesine ziyarette bulunularak, kimlik kartı başvuru işlemi gerçekleştirildi.

Gezici Kayıt Terminali hizmeti hakkında açıklamada bulunan Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, “Türkiye genelinde 02 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvuruları için vatandaşların ilçe nüfus müdürlüklerine şahsen müracaat yapmaları gerekmektedir. 15 yaş ve üzeri olan kişilerin biyometrik veri ve imzalarının alınmasını gerekli kılan uygulamada, nüfus müdürlüklerine gelemeyecek durumda olanlar ve bu durumlarını sağlık raporu ile belgelendiren kişilerin kimlik kartı başvuruları, Gezici Kayıt Terminali ile alınmaktadır. Bu uygulamanın Altınordu ilçemizde başlamasıyla birlikte engelli vatandaşlarımıza yönelik bir hizmet kolaylığı daha sağlanmış oldu” dedi.