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Ordu'da gökkuşağı güzelliği

Ordu’da aralıklarla etkili olan yağışın ardından açan güneşle birlikte denizin üzerinde ortaya çıkan gökkuşağı, kartpostallık görüntü oluşturdu.

Ordu'da aralıklarla etkili olan yağışın ardından açan güneşle birlikte denizin üzerinde ortaya çıkan gökkuşağı, kartpostallık görüntü oluşturdu.


Ordu'da günlerdir devam eden sağanak yağışı yüksek kesimlerde kara dönüştü. Şehir merkezinde de hafta başından itibaren devam eden sağanak hayatı olumsuz etkilerken, gün içerisinde birden beliren güneşle birlikte ortaya çıkan gökkuşağı kartpostallık görüntü oluşturdu. Genellikle yağmur sonrası güneşin çıkmasıyla birlikte havada kalan su buharının prizmatik yansımasıyla birlikte oluşan gökkuşağı, vatandaşların ilgisini çekti. Denizin üzerinde beliren ve yeşil ile mavinin tam ortasında görülen gökkuşağı, vatandaşlar tarafından fotoğraflandı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, büyük beğeni topladı.

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