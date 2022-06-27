Ordu'da gökkuşağı güzelliği

Ordu'da yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı hayran bıraktı.

Ordu'da aralıklı olarak yağan yağmur zaman zaman güzel görüntüler ortaya çıkarıyor. Ordu'nun Altınordu ilçesinde aralıklarla yağan yağmurun ardından çıkan gökkuşağı seyrine doyulmaz bir manzara oluşturdu. Yağmur sonrası oluşan gökkuşağı görenleri kendine hayran bıraktı. Altınordu sahilinde gökyüzünde oluşan rengarenk görünümü seyretme şansını yakalayanlar, bu güzel manzaranın keyfini çıkardı.