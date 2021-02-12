Ordu'da gözleri kamaştıran park

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan Tayfun Gürsoy Parkı, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan düzenleme ve yenileme çalışmalarıyla bambaşka bir görünüm kazandı.

İlçe sahil bandında yer alan parkta; kaldırım, yürüyüş yolu, aydınlatma, kent mobilyaları ile çocuk oyun gruplarını tamamen yenileyen, genç ve çocukların keyifli vakit geçirebilecekleri alternatif oyun alanları oluşturan Büyükşehir Belediyesi, mahalle sakinlerinin yanı sıra vatandaşlardan da takdir topladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte çocuk ve gençlerin streslerini atacağı, yetişkinlerin de rahatlıkla gezinti yapabileceği bir yer haline getirildi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler sil baştan yinelenen parkın günümüz koşullarına uygun hale getirildiğini söyledi. Başkan Güler şöyle konuştu:

“Altınordu ilçemizin en büyük parkı olan Tayfun Gürsoy Parkı'nı daha modern ve estetik bir görünüme kavuşturduk. Yeşil alandan yürüyüş yoluna, kent mobilyalarından çocuk oyun alanlarına ve aydınlatmaya kadar ömrünü tamamlamış her alanı sil baştan yenileyerek günümüz koşullarına uygun hale getirdik. Gençlerimiz için basketbol ve voleybol gibi sporların yapılabileceği çok amaçlı 4 adet spor sahaları hazırladık. Aynı zamanda geleneksel oyunların haricinde satranç alanları da yaptık. Yapılan bu çalışmalarla birlikte Tayfun Gürsoy Parkı çocuklar, gençler ve yetişkinler için daha cazip, fonksiyonel ve sevimli bir mekân haline gelmiş oldu. Böylece Ordu'da hayata geçirdiğimiz yatırımlarımızla sadece Türkiye'de değil, dünyada da dikkat çeken örnek bir il olmaya devam ediyoruz. Tayfun Gürsoy Parkı şimdi daha güzel oldu.”