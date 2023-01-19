Ordu'da Gülyalı'nın sorunlarını çözüyor

İlçe genelinde 21 milyon liralık ulaşım yatırımı yapıldı.

Türkiye'nin en zor coğrafyalarından ve kırsal yol ağı en uzun il olan Ordu'da, asfalt seferberliği sürüyor. Belirli bir program çerçevesinde, kronikleşen sorunları bir bir çözüme kavuşturan Ordu Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede kurduğu şantiyelerle ilin çehresini değiştiriyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in liderliğinde devam eden faaliyetler kapsamında, ilçelerde sürdürülen yol çalışmalarında büyük aşama kaydedildi. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2019-2022 yılları arasında Gülyalı ilçesindeki 22 km yolu asfalt ve betonla buluşturdu.

22 km yol asfalt ile buluştu

Gülyalı ilçesinde yapılan ulaşım yatırımları sonrası, 20 km asfalt yol, 2 km beton yol, 7 km yeni yol açma, 23 km stabilize, 57 km reglaj, 32 km hendek temizliği, 2 bin 615 ton asfalt yama, 2261 metre yağmur suyu, 891 metre menfez, 275 m3 taş duvar çalışmasına imza atıldı.

21 milyon lira ulaşım yatırımı yapıldı

İlçe merkezinde mahalle ve grup yollarında başlatılan ulaşım seferberliği sonrası yılların kangren olmuş sorunları da bir bir çözüme kavuştu. 2019-2022 yılları arasında Gülyalı ilçesine 21 milyon liralık ulaşım yatırımı yapıldı.