Ordu'da halk sağlığı yürüyüşü

Her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında çeşitli etkinliklerin düzenlenerek vatandaşlara bilinçlendirme çalışmalarının yapıldığı Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Sağlık Müdürü Op. Dr. Dursun Tüzün, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Vekili Dr. Özkan Yazıcı, Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Volkan Karabacak, Altınordu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sedanur Yıldız ve ilgili personelin katılımıyla yürüyüş etkinliği düzenlendi. Altınordu ilçesi Düz Mahalle Sırrıpaşa Caddesi'nden başlayan yürüyüş, Köprübaşı mevkisinde sona erdi.

Etkinlikte vatandaşlara beslenme danışmanlığı, fiziksel aktivite danışmanlığı, gebe bilgilendirme sınıfı, psikolojik danışmanlık, çocuk ve erken danışmanlığı, sigara bırakma danışmanlığı, evlilik öncesi danışmanlığı, sosyal destek danışmanlığı ve kanser taramaları hakkında bilgilendirmede de bulunuldu, bu hizmetlerin Altınordu İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ücretsiz verildiği de hatırlatıldı.

Ordu Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, Altınordu ve Fatsa ilçelerinde hizmet veren sağlıklı hayat merkezlerinde yapılan tüm taramalar ve danışmanlık hizmetlerinin ücretsiz olduğunu belirterek, “Tüm vatandaşlarımızı danışmanlık hizmetleri ve taramalarını yaptırmak için sağlıklı hayat merkezlerimize ve sağlık kuruluşlarımıza bekliyoruz” dedi.