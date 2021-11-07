Ordu'da hamsi 20 liraya yükseldi

Ordu'daki balıkçı tezgahlarında geçtiğimiz günlerde 10-15 liradan satılan hamsinin kilogramı, avlanmanın azalması nedeniyle 20 liraya yükseldi.

Denizlerde 1 Eylül tarihinde sona eren avlanma yasağı sonrası Karadenizli balıkçılar, sezonun ilk günlerinde tonlarca istavrit avladı. Bu yıl istavritin bol olduğunu söyleyen balıkçılar, geçtiğimiz yıllara göre palamut balığının az olduğunu ancak hamsinin mevsiminden önce tezgahlardaki yerini aldığını, geçen yıllara göre daha iri olduğunu söylüyor. Ancak geçtiğimiz günlerde 10-15 lira arasında satılan hamsinin kilogramı, yoğun talep ve denizlerdeki hamsi avının azalması nedeniyle yükselişe geçti. Balıkçıklar, şuan tezgahlarda 20 liradan satılan hamsinin ilerleyen günlerde fiyatının artabileceğini belirtiyor.

Ordulu balıkçı Aydın Ceylan, hamsinin çok avlandığını ve şuan avcılığının azalışa geçtiğini söyledi. Hamsiye halen çok fazla talep olduğunu ifade eden Ceylan, “Şuanda tezgahlarda en çok hamsi balığı tercih ediliyor. İstavrit satışları epey geriledi. Hamsinin peşinden mezgit ve zargana balığı satılıyor. Balıklar günlük taze olarak geliyor ve akşam olmadan tezgahlar tükeniyor. Hamsi önceki gün 15 liraya kadar gerilemişti, şuanda ise 20 liraya yükseldi. Denizde avlanma ne kadar fazla olursa fiyatlar da o kadar düşüşe geçiyor” dedi.

Öte yandan tezgahlarda istavrit 20, mezgit 25, zargana 40, kanca mezgit 40, barbun 25, çipura 60 ve levrek ise 70 liradan satılıyor.