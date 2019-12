Ordu'da Hayvan Oteli

Ordu B?y?k?ehir Belediyesi, klasik belediyecili?in d???nda tar?m projelerine a??rl?k vererek T?rkiye'de ilk olan bir uygulamay? hayata ge?irdi.

Mesudiye il?esinde yaz d?neminde memleketine gelip sonbahar d?neminde ayr?lan vatanda?lar?n hayvanlar?n? b?rakacak yer bulmakta zorlanmas? ?zerine Mesudiye Belediyesi ile ortak bir ?al??may? hayata ge?iren Ordu B?y?k?ehir Belediyesi, Hayvan Bak?m Oteli ve Kiralama Merkezini hizmete a?t?. Bu arada Ordu B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Mehmet Hilmi G?ler, bir b?y?kba? hayvan? s?k? bir pazarl?k sonucu sat?n alarak bak?m i?in otele b?rakt?.

Ba?kan G?ler, Mesudiye il?e temaslar?n?n ikinci g?n?nde T?rkiye'de ilk kez bir kamu kurumu taraf?ndan ger?ekle?tirilen Mesudiye Hayvan Bak?m Oteli ve Hayvan Kiralama Merkezini hizmete a?t?.

Ba?kan G?ler, ?Bu ?ok ?a?da? bir proje. Bunun yayg?nla?mas?yla hayvanc?l??? daha kolay, daha pratik ve sevgi dolu bir hale getirece?iz. Burada ?ok hay?rl? bir i?i, bir ilki ger?ekle?tiriyoruz. Hayvan bak?m oteli bizim i?in ?ok ?nemli bir projeydi. ?l d???na giderken ucuz fiyata elimizden ??karmak durumunda kald???m?z hayvanlar? baharda tekrar pahal? bir fiyata almamak i?in bu otelde misafir edece?iz. Sat?n almak istemeyenlere de kiral?k verece?iz. Bu ?ok ?a?da? bir proje. Bunun yayg?nla?mas?yla hayvanc?l??? daha kolay, daha pratik ve sevgi dolu bir hale getirece?iz. Ben de bir tane inek alarak buraya ba???l?yorum. Baharda da s?t?n? sa?arak organik s?t? buradan i?ece?iz. Ke?i projesi i?in de buras? ?ok uygun. Hizmetlerimizin ucu buca?? yok. Bu otellerin say?s?n? art?racak ve ?rnek olaca??z? ifadelerini kulland?.

?Mesudiye hayvanc?l?k ?ss? olacak?

?l?enin bu yat?r?mla hayvanc?l?k ?ss? haline geldi?ini s?yleyen Mesudiye Belediye Ba?kan? ?sa G?l, ?B?y?k?ehir Belediye Ba?kan?m?z?n bizi y?nlendirmesiyle ?nemli bir projeyi il?emize ve ilimize kazand?rm?? olduk. Vatanda?lar?m?z yaz?n memleketlerine geldi?inde hayvan al?m? ger?ekle?tiriyor, d?necekleri zaman ise hayvanlar?n? bakt?rabilecekleri bir yer olmad??? i?in ucuz fiyata elinden ??karmak zorunda kal?yordu. Bug?nden itibaren hem?ehrilerimiz gurbete gitti?inde hayvanlar?n? bizim bak?m otelimize getirecek. B?ylece hayvanc?l???n geli?mesine katk? sunaca??z. Sat?n almak istemeyenler de kiralayabilecekler. Mesudiye'nin hayvanc?l?k ?ss? olaca??na dair kan?t?m?z bu yat?r?m oldu? ?eklinde konu?tu.

?l?e kaymakam? Ali Cemal Alt?n?z ise, ?Yerel dinamiklerin y?re halk?n?n ge?im kayna??na y?nelik yat?r?mlar? hayata ge?irmesi hepimizin istedi?i ve destekledi?i i?ler? diyerek eme?i ge?en herkese te?ekk?r etti.