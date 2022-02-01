Ordu'da heyelan: 15 konut için boşaltma kararı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu bir evin duvarı yıkıldı, bazı evlerde ise hasar oluştu. Bölgede yapılan çalışmalar sonucu 15 konut için boşaltma kararı verildi.

Yaklaşık 2 ay önce ilk olarak tarım arazilerinde çatlaklara neden olan heyelan büyüyerek, hanelerin bulunduğu alana ulaştı. Ünye ilçesine bağlı İnkur Mahallesi'nde meydana gelen heyelanlarda bir evin duvarları yıkılarak büyük çaplı hasar oluştu. Bazı yapılarda da çatlaklar oluşan bölgede, AFAD ve jandarma ekipleri çalışma başlattı. Mahallede, 30 hanenin bulunduğu Kabadayı Küme Evleri mevkisinde duvarı yıkılan ev, riskli konumdaki diğer bir ev çevredeki vatandaşların da yardımıyla boşaltıldı. 11 yapının da tehlikeli altında bulunduğu noktada ekipler heyelan sahasını gözetim altında tutuyor.

13 bina ve 15 konut için boşaltma kararı

AFAD ekiplerinin bölgede yaptıkları incelemeler sonucu 11 binanın daha boşaltılmasına karar verildi. Toplamda 15 konutun boşaltılacağı alanda vatandaşlar tedirgin olurken, AFAD ve jandarma ekiplerinin bölgedeki çalışması ise sürüyor.

İnkur Mahalle Muhtarı Ömer Yıldırım, kar yağışı sonrası heyelanların arttığını, şuan için karar çıkan evlerde insanların durduğunu ancak en kısa zamanda boşaltılacağını söyledi.