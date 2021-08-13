Ordu'da heyelan: Araçlar son anda kurtuldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen heyelanda yol üzerinden geçmekte olan araçlar son anda kurtuldu.

Sağanak yağışların devam ettiği Ünye ilçesinde vatandaşlar hava muhalefetine karşı uyarı üstüne uyarılırken, ilçenin Elmalık Mahallesi yolu üzerinde meydana gelen heyelan sonucunda yol araç trafiğine kapandı. Toprak altında kalmakta son anda kurtulan bazı sürücüler olay yerinden ayrılırken, jandarma ise güvenlik önlemleri aldı. İş makineleri ve ekiplerin 2 saatli çalışmaları sonucu ise yol yeniden kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Çakmak köprüsünde taşkın riskine karşı jandarma görev aldı

İlçenin Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan köprü, yüksek kesimlerden gelen dere suları nedeniyle taşkın riskiyle karşı karşıya kaldı. Ünye İlçe Jandarma ekipleri tarafından köprü üzerinden kontrollü geçiş sağlanırken, olası bir taşkın riskine karşı ise jandarma nöbet tuttu.

Uyarılara rağmen çekimlere devam ettiler

Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından vatandaşlar köprü üzerinden uzaklaştırılmalarının ardından, bazı kişiler ise uyarılara aldırış etmeden cep telefonlarıyla çekim yapmaya devam etti.

2018 yılının Ağustos ayında yıkılan Çakmak Köprüsü yenilenmesinin ardından ilk kez yeniden taşkın riskiyle karşı karşıya kaldı.