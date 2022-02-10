Ordu'da heyelan riski taşıyan 14 binanın yıkımı başladı

Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı İnkur Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan heyelan riski nedeniyle 36 kişinin tahliye edildiği bölgede 14 evin yıkımına başlandı. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “İl Afet Müdürlüğü üzerinden buradaki vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamamaları için hane başına 22 bin lira kira yardımının sağlanması için hızlıca işlemler başlatılmıştır” dedi.

İnkur Mahallesi'nde bir buçuk ay önce ilk olarak tarım arazilerinde çatlaklara neden olan heyelan, sonrasında ise sağanak yağış ve kar yağışının ardından bölgedeki evlerde hasarlar oluşturdu. 30 hanenin bulunduğu Kabadayı Küme Evleri mevkiinde 1 evin duvarları yıkılarak ciddi hasar aldı, bazı yapılarda da çatlaklar oluştu. Bölgede heyelan riski üzerine 14 ev boşaltılırken, 36 kişi ise tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlara kira yardımı yapılırken, heyelan riski taşıyan yapıların da yıkımına başlandığı açıklandı.

Beraberinde, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Kemal Mehel ve Orhan Gürel ile birlikte heyelan bölgesinde ve yıkım alanında incelemelerde bulundu. Başkan Hüseyin Tavlı, İnkur Mahallesi'nde meydana gelen heyelan nedeniyle risk oluşturan binaların yıkımına başladıklarını belirterek, “Vatandaşlarımızı güvenli bölgelere tahliye ettikten sonra iki tanesinin çok tehlikeli durum arz etmesi sebebiyle AFAD koordinasyonunda Büyükşehir ve ilçe belediyesi olarak yıkım çalışmalarına başladık” dedi.

"14 hanemizden 13'ünün risk altında olduğu tespit edilmiştir"

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Aralık ayında toprak hareketlenmeleri başlayan bölgede kar yağışlarıyla birlikte Şubat ayı başında ciddi hareketlenmeler meydana geldi. Afet derecesinde kaymalar meydana geldi. Kaymalar neticesinde hemen Valiliğimiz başkanlığında Büyükşehir Belediyemiz, ilçe kaymakamlığımız ve yerel yönetim olarak bizler gerekli önlemleri aldık. AFAD koordinasyonunda başlatılan çalışmalar kapsamında bu evlerde yaşayan vatandaşlarımız tahliye edilerek güvenli noktalara yerleştirilmiştir. Yapılan teknik çalışmalar neticesinde 14 hanemizden 13'ünün risk altında olduğu tespit edilmiştir. Bu binalardan ikisi çok tehlikeli durum arz etmesi sebebiyle AFAD koordinasyonunda Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi olarak yıkım çalışmalarına başladık” şeklinde konuştu.

“22 bin TL kira yardımı”

Heyelandan etkilenen vatandaşların mağdur olmamaları için maddi destek çalışmalarının sürdüğünü belirten Başkan Tavlı, “İl Afet Müdürlüğü üzerinden buradaki vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamamaları için hane başına 22 bin lira kira yardımının sağlanması için hızlıca işlemler başlatılmıştır. Yine İlçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımız üzerinden hane başına hemşerilerimize 3 bin 500 TL TL yardım yapılarak acil ihtiyaçlarının giderilmesi sağlanmıştır. Ayrıca heyelandan etkilenen vatandaşlarımızın sıcak yuvalarına kavuşması için Valiliğimiz tarafından bölgede oluşturulacak alanda yeni konut yapımı çalışmalarına da başlandı” ifadelerine yer verdi.