Ordu'da heyelan sebebiyle 73 konut tahliye edildi

Ordu'da geçtiğimiz hafta heyelan meydana gelen Gölköy ilçesi Sarıca Mahallesi ‘afete maruz bölge' ilan edildi. Bölgede 73 konut tahliye edildi.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 1994 yılında Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından yeni yapılaşmaya yasaklı bölge kararı alındığı belirtilen Gölköy ilçesi Sarıca Mahallesi'nde heyelan aktivitesinin yıllar içerisinde zaman zaman devam ettiği, en son geçen hafta meydana gelen afet sonrası 73 konuttan oluşan 67 binanın etkilendiği belirtildi. Heyelan hareketliliğinin son aylarda hız kazandığı ve geçen hafta can ve mal güvenliğini olumsuz etkileyecek bir durum sergilediği belirtilen açıklamada, bölgenin ‘afete maruz bölge' kapsamına alındığı açıklandı. Bu sebeple bölgedeki tüm konutların tahliye edildiği kaydedildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Konutları nakil edilecek vatandaşlarımıza valiliğimizce kira yardımı yapılacaktır. Bölgede meydana gelen heyelanların sebebi ve alınacak önlemleri belirlemek üzere AFAD Başkanlığınca jeoteknik çalışma yaptırılacaktır. Afetzede vatandaşlarımız için hak sahipliği çalışması ve uygun yerleşim alanı tespitinden sonra yeni afet konutları inşa edilecektir. Enerji nakil hatlarında meydana gelen deformasyonlar, ilgili kurumlarca giderilmeye başlanmıştır.”