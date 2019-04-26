Ordu'da heyelandan kapanan yollar hizmete açıldı

Ordu'da, nisan ayı içerisinde görülen gelen kar ve yağmur yağışı sonrası, 15 ilçe ve 71 noktada meydana gelen heyelanlardan kapanan yollar, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle tekrar ulaşıma açıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, nisan ayı içerisinde toplam 15 ilçede meydana toplamda 71 noktada ulaşımı engelleyen heyelanlara müdahale ederek ulaşımı sağladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Nisan ayı sonlarına gelinmesine rağmen kış ayının zor koşullarının zaman zaman kendini hissettirmeye devam ettiğini söyledi. Ordu ilinin bazı ilçelerinde heyelanların meydana geldiğini belirten Başkan Güler, “Bilindiği üzere kış aylarında özellikle yüksek bölgelerde etkisini gösteren kar yağışı Nisan ayına girmemize rağmen bazı kesimlerde yer yer devam etti. Bunun yanı sıra yağmurun da etkili olduğu bölgelerde meydana gelen heyelanlar ulaşımda sorunları da beraberinde getiriyor. Yağışların etkisiyle heyelanların olduğu bölgelere ekiplerimiz anında müdahalede bulunuyor” dedi.

Heyelan bölgelerinde yapılması planlanan taş duvar ve menfez çalışması, 4 buçuk milyon TL'yi bulacak

Başkan Hilmi Güler, Nisan ayı içerisinde sayısal olarak heyelandan en çok etkilenen ilçenin 25 heyelanla Fatsa olduğunu söyleyerek, bakım ve onarım çalışmalarının yapılacağını söyledi. Güler, “Aybastı'da 6, Ünye'de 5, Akkuş'ta 5, Kumru'da 5, Korgan'da 5, Kabataş'ta 5, Perşembe'de 3, Çaybaşı'nda 3, Altınordu'da 2, İkizce'de 2, Ulubey'de 2, Çatalpınar'da 1, Çamaş'ta 1 ve Gölköy'de 1 olmak üzere toplam 71 noktada heyelan gerçekleşti. Heyelandan zarar gören yollar, yapılan geçici onarım çalışmasının ardından tekrar ulaşıma açılırken mevsim şartlarının elverişli olmasıyla birlikte asıl bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Heyelan bölgelerinde yapılması planlanan taş duvar ve menfez imalatlarının genel maliyetinin ise yaklaşık 4,5 milyon TL'yi bulması bekleniyor” şeklinde konuştu.