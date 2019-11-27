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Ordu'da Hilmi Güler'in projesi meyvesini veriyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in haziran ayında başlattığı hayvancılık projesi kapsamında dağıtımını yaptığı koyunlar doğum yapmaya başladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in haziran ayında başlattığı hayvancılık projesi kapsamında dağıtımını yaptığı koyunlar doğum yapmaya başladı. Son bir haftada 9 koyun 21 kuzu doğurdu.


Ordu Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirilen ‘Koyunculuğun Geliştirilmesi Projesi' kapsamında Altınordu, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan, Kumru, Ulubey ve Ünye ilçelerinde bulunan 15 çiftçiye 300 adet damızlık dişi ve 30 adet damızlık koç olmak üzere toplam 330 adet Bafra koyunu dağıtımı Haziran ayında gerçekleştirildi. 5 aylık sürede Ordu'ya uyum sağlayan damızlık koyunlar 2000 rakıma kadar farklı alanlarda yetiştirilmeye başlandı. İkizlik oranı oldukça yüksek olan ve 2 yılda 3 doğumla 6 adet yavru elde etmek mümkün olan Bafra koyunları doğum yapmaya başladı. Son bir hafta içerisinde doğum yapan 9 koyundan 21 kuzu doğdu.


Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, son bir haftada gerçekleşen doğumlarla güzel haberler almaya başladıklarını belirtti. Yılmaz, “İlk doğumlarını yapan 9 koyundan 21 kuzu elde ettik. Projenin uygulanmasında emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Mehmet Hilmi Güler başta olmak üzere katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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