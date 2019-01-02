Ordu'da hırsızlık operasyonu: 3 tutuklama

Ordu'nun Ünye ilçesinde ikametlerden gerçekleşen hırsızlık olaylarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ünye ilçesine bağlı Gölcüğez Mahallesi'nde, kimliği tespit edilemeyen kişilerce, H.E. ve Ş.K. isimli şahısların ikametgahlarında farklı tarihlerde hırsızlık olayları gerçekleşti. Ordu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından başlatılan çalışma sonucunda, S.T., S.T., Ş.T., E.B. ve E.S. isimli şahısların gerçekleştirdikleri tespit edildi. Ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu şüpheli şahısları yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan arama çalışmaları sonucunda, çalınan ev eşyaları ele geçirilirken, Ünye Adliyesine sevk edilen şüphelilerden S.T., S.T. ve E.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi, E.B. ve Ş.T. ise ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.