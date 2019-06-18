İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ordu'da hortum

Ordu’nun Fatsa ile Ünye ilçesi arasında çıkan hortum her iki ilçenin sakinlerini harekete geçirdi.

Ordu'nun Fatsa ile Ünye ilçesi arasında çıkan hortum her iki ilçenin sakinlerini harekete geçirdi.


Ordu'nun çeşitli ilçelerinde etkili olan sağanak yağışlar devam ederken bu akşam 19.15'te meydana gelen hortum, vatandaşlar tarafından paniğe yol açtı. Yaklaşık yarım saat süren hortum, her iki ilçenin merkezinden net bir şekilde görüldü. Vatandaşlar cep telefonlarıyla hortumu görüntülerken kıyı kesimlerde olan insanlar hortuma karşı uyarılmaya başlandı. Deniz kenarında başlayan hortum, her iki ilçe merkezine ulaşmadan gözden kayboldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.