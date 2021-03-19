Ordu'da hurda araçlar toplanıyor

Ordu'da yol kenarlarına ve boş alanlara bırakılarak ulaşıma engel olan ve görüntü kirliliğine yol açan hurda araçlar, Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından tespit edilerek çekiliyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri il genelinde trafiğe engel teşkil eden ve görüntü kirliliğine sebep olan hurda araçların kaldırılması amacıyla çalışma yürütüyor. Bu kapsamda son 1 ayda 22 hurda aracın sahiplerini tespit eden zabıta ekipleri, yapılan tebligatın ardından hurda araçların kaldırılmasını sağladı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Cevdet Çağlar, “Ekiplerimiz, sahipleri tarafından çürümeye bırakılan içinde her türlü haşere gibi zararlının barındığı, doğaya ve çevreye zarar verebilecek olan hurda araçlar için çalışma başlattı. 19 ilçemizi kapsayacak çalışmalarımızda temel amaç temiz çevre bilincini oluşturmak. Bunun için çalışmalarımıza ara vermeden diğer ilçelerimizi de kapsayacak şekilde devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz çevrelerinde bulunan bu tarz hurda ve terk edilmiş araçlar konusunda bizlerle iletişime geçmeleridir” dedi.