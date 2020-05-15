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Ordu'da husumetli iki akraba aile arasındaki kavga ölümle sonuçlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Ordu’nun İkizce ilçesinde iki aile arasında meydana gelen kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ordu'nun İkizce ilçesinde iki aile arasında meydana gelen kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Yoğunoluk Mahallesi'nde daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki akraba arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine taraflardan bazılarının bıçak ve pompalı tüfekli saldırısı sonucu ağır yaralanan O.Uysal (51) isimli vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Kavgaya yaralanan diğer aile fertlerinden Ş.Uysal (22), İ.Uysal ve Ö.Uysal(28) kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Şüpheli olan O. Uysal ise emniyet güçlerinin kısa süreli çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.

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