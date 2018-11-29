Ordu'da Hz. Bilal Camisi'nin yapımı sürüyor

Ordu'da Büyükşehir Belediyesince Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımına başlanan Hz. Bilal Camisi'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

1200 m2 alan üzerinde Selçuklu mimarisine uygun inşa edilen ve 220 m2 zemin üzerinde 450 kişi kapasiteli olacak şekilde planlanan caminin yapımının hızla sürdürüldüğünü söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, “Projede çalışmalar aralıksız devam ediyor. Peyzaj alanına oturma birimleri, musalla taşı, otopark ve alanı sınırlamak için bahçe duvarı üzeri ferforje korkuluk yerleştirildi. Alanda taban zemin döşemesi olarak traverten plak taş ve taban tuğla kullanılarak saf düzeni oluşturuldu. Dış cephe tuğlası, üst kat merdiven imalatı tamamlandı. Minare için özel kesim yapılan taşların montajı yapılıyor” dedi.

Vatandaşların talebi doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi tarafından caminin yapımına başlandığını söyleyen Başkan Engin Tekintaş, “1200 m2 alan üzerinde zemini 220 m2 olarak inşa edilecek. Hz. Bilal Camisi 50 m2 ibadet alanına sahip olup, 450 kişi kapasiteli bir yapı olacak. Selçuklu motiflerinden esinlenerek yapımını sürdürdüğümüz caminin dışında cenaze namazlarının kılınacağı bir alan, 55 m2lik bir şadırvan ve çevre düzenlemesi yer alacak” bilgisini verdi.