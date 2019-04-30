Ordu'da ihracatta ‘dijital gümrük' dönemi başladı

Ticaret Bakanlığınca yürütülen “İhracatta Kağıtsız Gümrük Projesi ” kapsamında, bugünden itibaren Türkiye genelindeki tüm gümrüklerde uygulanacak ‘Elektronik İhracat Uygulaması', Ordu'da da başladı.

‘Elektronik İhracat Uygulaması'nın başlaması münasebetiyle Ordu'nun fındık ve gıda sektöründe yer alan köklü firmalarından birisi olan Gürsoy Tarımsal Ürünler Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi'nde bulunan entegre tesislerinde tören düzenlendi.

‘Elektronik İhracat Uygulaması'nın başlaması münasebetiyle düzenlenen programda bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, dünyanın hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşadığını belirtti. Vali Yavuz, konuşmasında şu görüşlere yer verdi:

“Artık, dijital dünya her tarafı sarmış durumda. Bu uluslararası rekabette yerimizi alabilmemiz için bu dönüşüme ayak uydurmak durumundayız. Özellikle zamanı en etkili kullanma dönemine geçiyoruz. Rekabette bir adım öne geçebilmek, maliyetleri düşürmek ve zamanı etkili kullanmaktan geçiyor. İşte bu değişim ve dönüşüme ayak uyduran Türkiye'den bahsediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dünyadaki baş döndüren hızlı gelişime ve değişime paralel olarak, kendi teknolojik alt yapısında köklü değişikler meydana getirmiştir. Bugün, bu anlamda önemli bir hizmeti ihracatçılarımızın istifadesine sunuyoruz. İhracat yapan firmalarımız, ihracat işlemlerini yapabilmek için kurum kurum gezmek ve birçok da belge düzenlemek zorunda idi. Şimdi artık böyle bir durum yok. Kağıt dolaştırma dönemini tamamen ortadan kaldırıyoruz. İhracatçı firmamız bilgisayarın başına oturuyor, elektronik ortamda beyannamesini dolduruyor ve eklerini buradan gönderiyor. Eğer eksiklik, noksanlık varsa yine elektronik ortamda eksiklikler, noksanlıklar hemen yazılıyor ve firmalarımız bu eksik ve noksanlıklarını tamamladıktan sonrası bu ihracat gerçekleşiyor. Bir de firmaların en büyük zorluklarından bir tanesi de arşiv. Dijital arşivle birlikte kağıt yükünden de kurtulmuş oluyor. Dolayısıyla bugün mutluyuz, heyecanlıyız. Bir yeniliği Ordulularla ve tüm Türkiye ile sizlerle paylaşmak bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı” dedi.

“Bir ülkenin büyüklüğü, ihracat rakamlarıyla ölçülüyor”

İş dünyasını çok önemsediklerini dile getiren Vali Yavuz, “İhracatçı firmalarımız var, girişimcilerimiz var, onlarla gurur duyuyoruz. Onların her zaman yanında, hizmetinde olmaktan da mutluluk duyuyoruz. Çünkü, bir ülkenin büyüklüğü, hepinizin bildiği gibi ihracat rakamlarıyla ölçülüyor. Ürettiğiniz malı iyi pazarlayacaksınız ve ülkenize bir zenginlik katacaksınız. Bunun en önemli ayağı da kim? Girişimci, yatırımcı. Dolayısıyla şehrimizde ihracat yapan tüm firmalarımıza bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Bugün içinde bulunduğumuz firmamız da yine Ordu'muzun yüz akı, neredeyse 100 yıllık mazisi olan ve Ordumuza önemli hizmetler yapmış bir firmada bunu gerçekleştirmiş olmakta bizim için ayrıca mutluluk verici” diye konuştu.

Vali Seddar Yavuz, konuşmasının ardından bilgisayar klavyesine basarak, Gürsoy Tarımsal Ürünler Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Almanya'ya yaptığı ve 104 bin euro tutarındaki 20 ton kavrulmuş fındık püresinin elektronik ihracat işlemini gerçekleştirdi.

Düzenlenen törene, Vali Seddar Yavuz, İl Defterdarı Kemalettin Işık, Ordu Gümrük Müdürü Nihat Avcı, İl Ticaret Müdürü Şenel Çakır, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Bilim ve Teknoloji Müdürü Zeki Ardahanlıoğlu, Gürsoy Tarımsal Ürünler Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Gürsoy ve firma çalışanları katıldı.