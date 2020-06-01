İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ordu'da ikamet eden öğrencilere ODÜ'den dijital destek

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof.

Dr. Ali Akdoğan, Ordu'da ikamet eden üniversite öğrencilerine destek sağlamak için Covid-19 salgını süresince üniversitedeki bilgisayar laboratuvarlarının öğrencilere açık olacağını belirtti.


Öğrencilerin sınavlarına ve çalışmalarına imkan sağlamak, bilgisayar ve internet erişimi problemleri olan öğrencilerin mağduriyetlerini gidermek amacıyla ODÜ Akkuş Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, Fatsa Meslek Yüksekokulu, Mesudiye Meslek Yüksekokulu ve Ünye Meslek Yüksekokullarındaki bilgisayar laboratuvarları tüm üniversite öğrencilerine hizmet verecek.


ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, yaşanılan sürecin öğrencilerin eğitim hayatına olan etkilerini minimal düzeye indirmek için yükseköğretim kurumları olarak ellerinden gelen her türlü çaba ve gayreti gösterdiklerini söyledi.


Akdoğan, “Bu kapsamda, Ordu Üniversitesi olarak Kovid-19 pandemisi süresince öğrencilerin eğitim ve öğretimini desteklemek amacıyla, Ordu'da ikamet eden üniversite öğrencileri için Üniversitemiz bilgisayar laboratuvarlarını, öğrencilerin kimlik kartını ibraz etmeleri ve pandemi kurallarına riayet etmeleri şartıyla, hafta içi 10.00-16.00 saatleri arasında kullanımına açtık. Üniversitemiz tarafından öğrencilere sağlanan dijital imkanlar sayesinde öğrenciler çevirim içi sınavlarına girebilir, ödev ve projelerinizi hazırlayabilir ayrıca derslerine katılım sağlayabilirler” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.