İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ordu'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.



Kaza, Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye'den Samsun istikametine seyir halinde gitmekte olan Tayyar Y. yönetimindeki 52 AL 161 otomobil ile karşı yönden gelen Hamide S.'nin kullandığı 50 AY 014 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte 52 AL 161 plakalı otomobilde bulunan Sultan Y. ve Yağız Ali Y. yaralandı. Yaralılardan, Sultan Y. ile Yağız Ali Y. Ünye Devlet Hastanesinde, Tayyar Y. ile Hamide S. ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.


Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.