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Ordu'da iki mahallenin karantinası kaldırıldı

Ordu’nun Perşembe ilçesi Ramazan Mahallesi’nde 5 Nisan tarihinde konulan karantina kaldırıldı.

Ordu'nun Perşembe ilçesi Ramazan Mahallesi'nde 5 Nisan tarihinde konulan karantina kaldırıldı.


Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, korona virüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla 5 Nisan tarihinden itibaren karantina kararı alınan Perşembe ilçesi Ramazan Mahallesi'nde o tarihten itibaren 16 gün geçmesi ve bu süre içerisinde yeni vaka görülmemesi nedeniyle İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından 20 Nisan 2020 tarihi saat 24.00'ten itibaren karantinanın kaldırılmasına karar verildi.


Ordu'da daha önce Kabataş ilçesi Elbeyli Mahallesi'ndeki karantina kaldırılmıştı. Perşembe ilçesi Hacılar mahallesi ile Korgan ilçesi Çiftlik mahallesindeki 2 binadaki karantina süreci devam ediyor.

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