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Ordu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Ordu’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi ağır yaralandı.

Ordu'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi ağır yaralandı.


Kaza, Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.A. idaresindeki 26 FU 029 plakalı otomobil ile E.Y. idaresindeki 34 YA 6917 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası sürücüler ve her iki araçta yolcu olarak bulunan 4 kişi de ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri intikal etti. Yaralılar, itfaiye ekiplerince araçlardaki sıkıştıkları yerlerden çıkartılarak, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere götürüldü, bu sırada ise trafik kontrollü olarak sağlandı.


Hurdaya dönen araçlar çekici vasıtası ile kaldırılırken, kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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