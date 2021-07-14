Ordu'da iki plaja Mavi Bayrak ödülü

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Cumhuriyet ve Kumbaşı Halk Plajları, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı'nın belli kriterlere sahip plaj ve marinalara verdiği “Mavi Bayrak” ödülünü layık görüldü.

Büyük bir turizm potansiyeli taşıyan Ordu plajları, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sezona titizlikle hazırlandı. Ekiplerce düzenli olarak temizlenen; yeni soyunma kabinleri, WC'leri ile donanımlı hale getirilen, engelli bireylerin denize kolaylıkla girmesini sağlamak için engelli rampaları oluşturan ve vatandaşların can güvenliği için can kurtarma hizmeti de veren Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı'nın verdiği “Mavi Bayrak” ödülü ile başarısını taçlandırdı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı İzzet Gündoğar, plajların temizlik ve donanımına ayrı bir özen gösterdiklerini belirterek, “Bu tür plajları artırmayı hedefliyoruz” dedi.