Ordu'da ikiz öğrencilerin karne heyecanı

Ordu'da aynı okulda eğitim gören 11 ikiz kardeş (22 öğrenci), aynı anda karne almanın heyecan ve mutluluğunu yaşadı.

Son ders zilinin çalmasıyla 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı tamamlanırken, Ordu'da öğrenciler karne heyecanı yaşadı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bir yıllık emeklerinin karşılığını alırken, veliler de evlatlarının heyecanına ortak oldu. İl genelinde eğitim ve öğretim yılı 137 bin 44 öğrenci ve 11 bin 116 öğretmen ile tamamlandı.

Ordu Altınordu Durugöl Şehit Bayram Gümüş İlkokulu'nda bulunan 11 ikiz kardeş (22 öğrenci) de aynı anda karne heyecanını yaşadı. İkizler, beraber geldikleri dünyada okulda da ayrılmayarak, aynı anda karne almanın sevincini yaşadı.

“İkizler birbirinden çok etkilenen çocuklar, onları takip ederek eğitimlerini vermeye çalışıyoruz”

Okul Müdürü Tuncay Topal, “Tüm öğrencilerimizin güzel bir tatil geçirmelerini diliyorum. Okulumuzda 11 tane çift ikizimiz var. Bizim ikiz öğrencilerimiz ile ilgili çalışmalarımız olduğu için biraz da bu okula yönlendirme oldu. Çalışmalarımızdaki amacımız ikizlerin sorun olmadan eğitimlerini tamamlaması. Çünkü ikiz kardeşler birbirinden çok etkilenen çocuklar, aralarında uyum çok önemli ve birbirlerinden ayrılmıyorlar, ayrıldıklarında ise sorun olabiliyor. Biz bunları takip ederek ikizlerimizin eğitimlerini vermeye çalışıyoruz. Şuanda okulumuzda 11 tane ikizimizin güzel eğitim aldıklarını düşünüyorum, inşallah bundan sonra da hayatları güzel bir şekilde devam edecek diye düşünüyorum” dedi.

“Birlikte eğitim almak güzel”

Kerem ve Erdem Kiraz isimli 3'üncü sınıf öğrencileri, okulu ve arkadaşlarını çok sevdiklerini söylediler. Karne aldıkları için mutlu olduğunu söyleyen ikizler, kardeş olarak aynı sınıfta eğitim almanın güzel olduğunu ifade ettiler.

İkizler ilk kez karne heyecanını yaşadı

Birinci sınıfı bitiren Kübra ve Büşra Karakoç isimli öğrenciler, ilk kez karne aldıkları için mutlu olduklarını söylediler. Kardeşlerin yan yana oturmasının güzel bir duygu olduğunu belirten Kübra ve Büşra isimli ikizler, yaz tatilinde eğleneceklerini söylediler.

Elif Ecrin ile Samet Kaan Köse isimli ikizler de kardeş olarak aynı anda karne almanın mutluluk verici olduğunu belirttiler.