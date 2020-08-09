İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ordu'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Ordu’nun Altınordu ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.


Olay, Bucak Mahallesi'nde meydana geldi. Bir inşaatın 10'uncu katında çalışan İsa Yüksel (40), dengesini kaybederek zemine çakıldı. İnşaatta çalışan diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.


Hayatını kaybeden Yüksel'in cenazesi, Ordu Devlet Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.